Warner negocia venda de Coyote Vs. Acme; filme deve ser lançado nos cinemas Finalmente! O post Warner negocia venda de Coyote Vs. Acme; filme deve ser lançado nos cinemas apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 19/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h46 ) twitter

Coiote vs Acme

A Warner Bros. está em negociações para vender o filme arquivado Coyote Vs. Acme para a distribuidora-financiadora Ketchup Entertainment, de acordo com o Deadline. O acordo, que envolve a aquisição de todos os direitos do filme por cerca de US$ 50 milhões, pode finalmente dar um novo lar para a produção híbrida de animação e live-action.

