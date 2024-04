Warner recusa ofertas e planeja deletar Coiote vs Acme “para sempre”

A Warner Bros. Pictures anunciou recentemente que irá deletar o filme "Coiote vs Acme" de forma permanente. A animação, baseada nos icônicos personagens do desenho animado "Looney Tunes", estava em desenvolvimento há algum tempo, mas após recusar diversas ofertas de estúdios concorrentes, a Warner decidiu que o projeto não verá a luz do dia.

Descubra os motivos por trás dessa decisão e saiba mais sobre o futuro da Warner Bros. Pictures consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício.

