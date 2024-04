Wendell Pierce é escolhido para interpretar Perry White em Superman

Alto contraste

Wendell Pierce foi escolhido para interpretar o personagem Perry White no Universo Cinematográfico da DC. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas as primeiras imagens do ator caracterizado como o chefe do Planeta Diário já estão circulando pela internet. Pierce traz consigo uma bagagem de atuações marcantes, o que aumenta as expectativas dos fãs para a sua performance na nova adaptação do icônico personagem.

