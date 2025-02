Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo vão abrir cerimônia do Oscar com número ao vivo De acordo com o site Puck News, as atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande vão abrir a cerimônia do Oscar O post Wicked: Ariana Grande... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 08h27 (Atualizado em 07/02/2025 - 08h27 ) twitter

Wicked recorde bilheteria global

De acordo com o site Puck News, as atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande vão abrir a cerimônia do Oscar com um medley das músicas de Wicked.

