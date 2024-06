O Vício |Do R7

Will Smith em Bad Boys: Até o Fim Bad Boys: Até o Fim pode arrecadar US$ 50 milhões em abertura nos EUA. Will Smith retorna às telonas em mais uma emocionante aventura...

Alto contraste

A+

A-

Will Smith em Bad Boys Até o Fim

Bad Boys: Até o Fim pode arrecadar US$ 50 milhões em abertura nos EUA. Will Smith retorna às telonas em mais uma emocionante aventura policial ao lado de Martin Lawrence. O filme promete muita ação e comédia, conquistando fãs ao redor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Bad Boys: Até o Fim pode arrecadar US$ 50 milhões em abertura nos EUA

• Deadpool & Wolverine surgem em material promocional inédito

• Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, completa 71 anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.