Will Smith fala sobre possibilidade de sequência para Eu, Robô

Will Smith não descarta a possibilidade de fazer uma sequência para o filme "Eu, Robô". O ator, que interpretou o protagonista no longa de ficção científica, revelou em uma entrevista recente que está aberto a retornar ao universo do filme, caso surja uma proposta interessante.

