Winona Ryder celebra retorno de Beetlejuice em nova sequência
O Vício|Do R7 29/08/2024 - 23h51



Winona Ryder, a icônica atriz que deu vida à personagem Lydia Deetz no clássico "Beetlejuice", compartilhou sua empolgação com a sequência do filme, descrevendo-a como um “sonho realizado”. A atriz, que se tornou um símbolo da cultura pop nos anos 80 e 90, está ansiosa para retornar ao mundo excêntrico criado por Tim Burton.

‌



