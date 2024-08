Winona Ryder Revela Detalhes sobre sua Experiência em Beetlejuice com Jenna Ortega Winona Ryder compartilhou sua experiência de contracenar com Jenna Ortega em Beetlejuice Beetlejuice, revelando detalhes que encantaram... O Vício|Do R7 20/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h41 ) ‌



Winona Ryder compartilhou sua experiência de contracenar com Jenna Ortega em Beetlejuice Beetlejuice, revelando detalhes que encantaram os fãs do filme. A atriz, que retorna ao seu papel icônico, expressou sua empolgação em trabalhar com a nova geração de talentos.

