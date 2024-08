Wolverine em Nova Versão: O Que Esperar de Deadpool 3? Uma nova arte conceitual de Deadpool 3 revela uma versão diferente do traje de Wolverine, prometendo surpresas para os fãs do personagem... O Vício|Do R7 15/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 13h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hugh Jackman Wolverine

Uma nova arte conceitual de Deadpool 3 revela uma versão diferente do traje de Wolverine, prometendo surpresas para os fãs do personagem. Hugh Jackman retorna como o icônico mutante, e as expectativas estão nas alturas para o que está por vir no filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool 3 | Arte conceitual mostra versão diferente do traje de Wolverine

• Warner justifica alto investimento no novo filme de Paul Thomas Anderson

• Erro? Xenomorfo aparece ao lado das hashtags de Capitã Marvel