Zack Snyder surpreende fãs ao compartilhar imagem inédita de Henry Cavill como Clark Kent

O Vício |Do R7

‌



A+

A-

Henry Cavill em O Homem de Aço

Zack Snyder surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto inédita de Henry Cavill caracterizado como Clark Kent. A imagem revela detalhes da interpretação do ator no papel icônico, trazendo nostalgia para os amantes do universo cinematográfico de super-heróis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Zack Snyder compartilha foto inédita de Henry Cavill como Clark Kent

• Rust | Alec Baldwin dá primeira declaração após julgamento

• Vingadores 5 | Michael Waldron não é mais o roteirista do filme, diz site