Oscar: veja os possíveis horários para anúncio das categorias disputadas por ‘Ainda Estou Aqui’ Filme de Walter Salles tem mobilizado milhares de brasileiros, cinéfilos ou não, a acompanhar a premiação Oscar|Do Estadão Conteúdo 02/03/2025 - 17h37 (Atualizado em 02/03/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filme concorre em três categorias Reprodução

A espera pelo anúncio dos vencedores do Oscar 2025 está chegando ao fim. Prevista para iniciar às 22h (horário de Brasília) deste domingo, 2, a premiação, que ocorre no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA), não segue uma ordem exata de apresentação das categorias, mas algumas previsões já podem ser feitas.

O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, tem mobilizado milhares de brasileiros, cinéfilos ou não, a acompanhar a premiação antes mesmo de ser oficializado como concorrente. Agora, o longa disputa três categorias de grande importância: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional.

Como essas são categorias que tradicionalmente recebem grande atenção do público e da crítica, elas devem ser anunciadas na parte final da cerimônia, que costuma durar cerca de quatro horas, ou seja, na última parte da premiação, que deve ocorrer entre 1h e 2h. No entanto, outros fatores influenciam essa regra, como a repercussão de cada filme.

Horário do anúncio do prêmio de Melhor Atriz

Nesta 97ª edição do Oscar, a categoria de Melhor Atriz promete fortes emoções. Fernanda Torres está entre as indicadas, competindo com nomes como Karla Sofía Gascón (Emilia Perez) e Demi Moore (A Substância). O papel de Demi Moore tem chamado atenção por trazer uma crítica aos padrões de beleza impostos pela indústria cinematográfica, algo que ressoa com sua própria trajetória em Hollywood.

‌



Por outro lado, uma certa rivalidade cresceu entre os nomes de Fernanda Torres e Karla Sofía Gascón, após a atriz espanhola alegar que a equipe da brasileira estaria por trás de comentários negativos sobre o filme Emilia Perez nas redes sociais. Esse embate pode aumentar o interesse do público nessa categoria, o que é bom para a audiência do Oscar, tornando sua apresentação uma das últimas da noite, junto ao prêmio de Melhor Filme, considerado o principal da cerimônia.

Horário do anúncio do prêmio de Melhor Filme

Na categoria de Melhor Filme, Ainda Estou Aqui concorre com Emilia Perez, A Substância, Conclave, Duna 2, Wicked, O Brutalista, O Reformatório Nickel, Anora e Um Completo Desconhecido. O vencedor desta é, tradicionalmente, o último a ser anunciado.

‌



Horário do anúncio do prêmio de Melhor Filme Internacional

Já a disputa pelo prêmio de Melhor Filme Internacional está especialmente acirrada entre Ainda Estou Aqui (Brasil), Emilia Perez (França), A Garota da Agulha (Dinamarca), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow - À Deriva (Letônia). A repercussão do filme brasileiro, com números expressivos nas redes sociais e vitórias em outras premiações, somada à notoriedade do francês, que conta com críticas positivas e importantes prêmios, mas também envolto em polêmicas relacionadas à produção e à protagonista, pode levar essa categoria a ser anunciada próximo à de Melhor Atriz e Melhor Filme.

Transmissão do evento e do tapete vermelho

Além da premiação, um dos grandes atrativos do evento é o tapete vermelho, onde as estrelas desfilam seus looks de gala. Para quem deseja acompanhar tudo, neste ano a transmissão do red carpet começa às 19h30 (horário de Brasília) e será exibida pela TNT e pelo streaming Max. Já a cerimônia principal terá início às 21h (horário de Brasília), sendo transmitida pelo Globoplay e a partir das 21h55, na Rede Globo.

A cerimônia será apresentada por Conan O’Brien, assumindo o posto após Jimmy Kimmel ter sido o anfitrião nas edições de 2017 2018, 2023 e 2024. Nomes consagrados de Hollywood estão confirmados para subir ao palco e apresentar os prêmios da noite como Selena Gomez, Oprah Winfrey, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Halle Berry e Ben Stiller.