R7 faz live de esquenta para o Oscar 2025

Fernanda Torres concorre ao Oscar na categoria de Melhor Atriz ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.10.2024

O R7 já está no clima do Oscar 2025, que acontece neste domingo (2), e, em parceria com o portal Estação Nerd, vai fazer uma live de aquecimento para a maior festa do cinema mundial.

A cerimônia deste ano é ainda mais especial, já que a chance de o Brasil levar para casa a primeira estatueta é grande — a atriz Fernanda Torres e o filme Ainda Estou Aqui estão na disputa.

A partir das 19h30, Cris Lumi, do podcast Cinema na Varanda, André Guerra, do Estação Nerd, e Lello Lopes, do Cinema de Segunda do R7, analisam tudo sobre a 97ª edição da cerimônia, além de especular sobre os possíveis ganhadores e comentar as expectativas de vitórias brasileiras.

A transmissão acontece no canal do YouTube do Estação Nerd, parceiro do R7, neste domingo (2), às 19h30. Prepare a pipoca e o look de gala!