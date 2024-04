Entretenimento |Do R7 Conteúdo e Marca

Documentário Expedição Solar estreia hoje (23) no PlayPlus Produção mostra a realidade e as experiências de sete países, entre eles o Brasil, que têm adotado alternativas limpas e renováveis de energia

Documentário foi gravado em 7 países; conteúdo está disponível para assinantes do PlayPlus (Reprodução/Documentário Expedição Solar)

O documentário Expedição Solar estreia neste sábado (23) para assinantes do PlayPlus, streaming da RECORD. A distribuição do conteúdo é em parceria com a Studio Motion Filmes.

Dividida em sete episódios, a produção embarca em uma jornada global que explora a história da transição energética limpa, como a solar, em nações ricas e ilhas remotas.

Dentro desse contexto, a série documental Expedição Solar mostra como Brasil (episódio de estreia), Estados Unidos, Alemanha, Emirados Árabes, China, Japão e Austrália se esforçam para abandonar as fontes fósseis de energia (carvão mineral, gás natural e petróleo) e adotar alternativas limpas e renováveis, principalmente com a utilização de recursos naturais como o sol e o vento.

Os episódios da série Expedição Solar são: Brasil: Terra do Sol e do Vento; EUA: Corrida Contra o Tempo; Alemanha: Líder Verde; Emirados Árabes Unidos: De Petróleo a Sustentabilidade; China e Japão: Gigantes em Transição; e Austrália: Da Seca às Renováveis.

Energia limpa no Brasil

Um território continental como o Brasil está passando por grandes mudanças na forma de utilizar a energia. Sistemas inteligentes estão armazenando e garantindo disponibilidade energética a qualquer hora do dia.

A mobilidade também pode ser impactada nos próximos anos com veículos elétricos e redes de carregamento se tornando mais presentes. Até pouco tempo atrás, a geração centralizada era responsável pela produção exclusiva de energia, deixando os consumidores sem escolha além de pagar pelo serviço prestado.

No entanto, agora cada pessoa tem o poder de gerar sua própria eletricidade. Nessa expedição realizada no Brasil, a série documental mostra como foi possível conhecer as soluções que estão se destacando nesse cenário e entender melhor como elas funcionam.

No Brasil existe um grande potencial solar graças às características geográficas favoráveis encontradas no país tropicalmente extenso onde recebemos uma grande quantidade de radiação solar ao longo do ano.

A energia fotovoltaica é a forma mais comum e eficiente para aproveitar essa abundância, convertendo diretamente a luz solar em eletricidade. Nos últimos anos, o país tem apresentado um crescimento significativo na capacidade instalada de energia solar fotovoltaica graças aos incentivos governamentais que estimulam seu uso através de linhas especiais de financiamento e programas específicos.

O acesso ao financiamento é essencial para impulsionar ainda mais esse mercado promissor no país. Com as opções disponíveis atualmente, tornou-se possível produzir sua própria eletricidade por meio da geração distribuída - onde pequenas fontes como paineis solares são instalados próximos aos pontos consumidores -, reduzindo assim nossa dependência das grandes usinas geradoras centralizadas.

Essa transição energética traz consigo diversas oportunidades econômicas além dos benefícios ambientais: empregos diretos e indiretos estão sendo criados nas áreas relacionadas à engenharia, instalação, manutenção e fabricação dessas tecnologias renováveis.

A jornada rumo à independência energética está apenas começando no Brasil. Os desafios são muitos mas também há inúmeras possibilidades nesse caminho para alcançarmos uma matriz 100% limpa e sustentável até 2023.