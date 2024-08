Advogados acusam Andréa Nóbrega de calote e cobram dívida de R$ 47,7 mil na Justiça Dupla diz que defendeu a socialite em processo trabalhista, mas não recebeu honorários definidos em contrato Famosos e TV|Estela Marconi*, da Agência RECORD 29/08/2024 - 10h35 (Atualizado em 29/08/2024 - 11h54 ) ‌



Andrea foi processada por ex-cuidadora da mãe dela Reprodução/Instagram/@andreanobregaoficial

A atriz e socialite Andréa Nóbrega é alvo de dois processos judiciais movido por advogados que a acusam de não pagar os honorários referentes a dois processos trabalhistas em que atuaram. Nas ações, eles cobram um total de R$ 47,7 mil da ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega.

Andréa contratou Eduardo Augusto Alves Santana e Gabriel Martins Ribeiro Calze para trabalhar na defesa dela em uma ação movida pela cuidadora Gerusa Cardoso Rosendo, que alegava jornada de trabalho excessiva.

A ex-funcionária cuidava da mãe de Andréa, que tem Alzheimer. Gerusa disse à Justiça que entrava na segunda-feira de manhã e trabalhava até sábado. Ela pernoitava na casa da família e recebia R$ 7.000 mensais.

A dupla de advogados foi contratada em 8 de setembro de 2022 e cobrou R$ 26 mil, em 13 parcelas de R$ 2.000, a serem pagas a partir de novembro daquele ano.

‌



Em janeiro, porém, Andréa procurou Santana e Calze, informando-lhes que outro escritório atuaria no caso da ex-cuidadora.

Antes da troca de advogados, os dois relataram que “prestaram serviços advocatícios durante toda a primeira instância do processo, cumprindo diligentemente suas obrigações contratuais”. Contudo, a cliente não efetuou nenhum dos pagamentos aos contratados.

‌



O contrato firmado previa em uma das cláusulas que em caso de inadimplemento, deveria ser acrescentado ao valor inicial 15% de multa e juros de 2% ao mês.

No processo, que tramita pela 1ª Vara Cível do Foro de Santana de Parnaíba, a dupla pede o pagamento do valor anteriormente acordado, com a correção de juros e multa, totalizando R$ 33.701,14, além dos 10% dos honorários dos advogados, em cima do valor do débito

‌



A última movimentação do processo ocorreu em 24 de julho de 2024, realizada pelos requerentes.

Andréa assinou um segundo contrato com os advogados para defendê-la em outra ação trabalhista, com honorários de R$ 22,8 mil.

Entretanto, após realizar o pagamento de três parcelas, ela parou de pagar o combinado, deixando um débito de R$ 12 mil, razão pela qual o escritório moveu uma ação de cobrança de R$ 14 mil, que incluem juros e multa. O caso também corre na 1ª Vara Cível de Santana de Parnaíba.

A Agência RECORD solicitou um posicionamento à assessoria de Andréa Nóbrega e aguarda resposta.

*Estagiária sob supervisão de Isabelle Gandolphi