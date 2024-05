Amigo de Carrie Fischer culpa Disney pela morte da atriz de 'Star Wars'

Alto contraste

Segundo autópsia, atriz Carrie Fisher morreu de insuficiência cardíaca (Flickr/gageskidmore - 14.07.2015 (Sob Licença Creative Commons))

Um dos motivos que teria levado à morte da atriz Carrie Fisher, em 2016, teria sido a pressão da Disney para emagrecer e retornar à franquia Star Wars, defendeu o amigo pessoal de Fischer e músico, James Blunt.

Conhecido por hits como You are Beautiful, Blunt fez a declaração no lançamento de um livro de memórias em uma feira literária no País de Gales, na última semana. Segundo ele, Fischer voltou a usar drogas após ser convidada a voltar ao papel como princesa Leia na trilogia mais recente de Star Wars.

“Disseram que foi uma insuficiência cardíaca, mas ela tomou remédios suficientes para abastecer uma festa inteira”, afirmou. O músico afirma que um dos objetivos da atriz era emagrecer - sob a pressão da Disney.

“Um dia antes de ela morrer, ela foi até minha casa e vi que ela estava acabando com o próprio corpo e havia acabado de conseguir novamente o papel como a princesa Leia nos novos filmes e Star Wars. Ela estava animada e otimista, mas eles a pressionaram a emagrecer. É o que eles fazem. Ela, então, me contou das dificuldades enfrentadas pelas mulheres nessa indústria: sobre como homens tem direito a envelhecer, mas as mulheres, não”, declarou.

Fischer interpretou a princesa Leia Organa em Star Wars: Uma nova esperança, de 1977, O Império Contra-Ataca, de 1980, e em O Retorno de Jedi, de 1983. Em 2015, a atriz foi convidada para retornar ao personagem, agora como a General Leia Organa em O Despertar da Força.

A autópsia constatou que Fischer morreu vítima de um enfarte, mas foram encontrados no corpo substâncias como cocaína, metanfetamina, ectasy, álcool e opiáceos.