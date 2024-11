Ana Paula Minerato, ex-panicat, é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (25) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Famosos e TV|Do R7 25/11/2024 - 15h18 (Atualizado em 25/11/2024 - 15h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Paula Minerato causa indignação após áudio vazado

Ana Paula Minerato é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (25). A ex-panicat teve um áudio vazado e nele ofendia com falas racistas a cantora Ananda, após descobrir que o cantor KT Gomez, seu atual namorado, tinha um possível envolvimento com ela.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 15h16 desta segunda.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Ana Paula Minerato″ são: São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Amapá e Minas Gerais, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “Ana Paula Minerato namorado”, “rapper KT”, " áudio Ana Paula Minerato”, “Ana Paula Minerato quem é” e “Tati Minerato”. Confira:

‌



Ana Paula Minerato causa indignação após falas racistas

Após suspeita de que seu namorado, o rapper KT Gomez, tinha um caso com a cantora Ananda, Ana Paula Minerato, ex-panicat, cobrou explicações do cantor e teve seu áudio, com falas racistas, vazado. Saiba mais em R7.com