Após anúncio do fim de namoro de Iza, MC Mirella revela que Yuri Lima a procurou

Mc Mirella conta que Yuri Lima a procurou e depois apagou as mensagens Montagem R7/Reprodução Instagram @mirella e @yurilima94

A situação de Yuri Lima fica cada vez pior! Após a cantora Iza usar as redes sociais para anunciar o fim do relacionamento, que durava mais de um ano o jogador de futebol do Mirassol, time do interior de São Paulo, a funkeira MC Mirella contou que ele a procurou assim que Iza anunciou que estava grávida.

“Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela tava grávida. Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou. Passada”, escreveu a cantora em uma conta do Instagram que falava da separação.

O relacionamento de Iza e Yuri terminou por que a cantora descobriu que estava sendo traída, mesmo grávida de sete meses, e contou aos fãs nas redes sociais.

Assim que Mirella contou que foi procurar, algumas pessoas reagiram. “Já é ruim ser traída de qualquer forma, passar por isso na gestação é pior ainda onde ficamos muito mais vulneráveis”, escreveu uma internauta.

Mirella respondeu: “Meu nem me fale, se fosse comigo nem sei o que eu seria capaz de fazer. GRÁVIDA MANO!” e ela respondeu.