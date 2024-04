Até Onde Ela Vai: elenco e equipe se reúnem para o lançamento da série Felipe Cunha, Louise Clós e Raphaela Castro conversaram com convidados sobre a história de Bárbara antes da exibição dos dois primeiros episódios da produção exclusiva do Univer Vídeo

Na sexta-feira (8), elenco e equipe de Até Onde Ela Vai, produção exclusiva do Univer Vídeo, se reuniram em um cinema da Barra da Tijuca para o lançamento da série, que estreou dia 11 de março, e conversaram com o público, além de assistir aos dois primeiros episódios da história de Bárbara, personagem de Louise Clós.

Convidados especiais também estavam presentes como o cantor Buchecha, os apresentadores Tino Júnior e Paloma Poeta, além dos atores Ricky Tavares, Juliana Boller, Malu Falangola e Vicente Tuchinski. E para entrar no clima da produção, foram criados espaços especiais que remetiam à época em que se passa a série, que começa nos anos 90 e percorre os anos 2000.

No evento, Raphaela Castro, Felipe Cunha e Louise Clós, autora, diretor e protagonista de Até Onde Ela Vai, respectivamente, contaram aos convidados como foram as etapas de trabalho na série.

“Até Onde Ela Vai é a história real de uma mulher que, na nossa série, é chamada de Bárbara, e o nome tem tudo a ver por que nós vamos seguir várias fases da vida da protagonista, começando com a infância. Vamos acompanhar tudo o que ela passou desde ‘pequenininha’ e o que isso acarretou na vida adulta dela”, revelou Raphaela.

Na infância, Bárbara é interpretada por Mel Summers, elogiadíssima pelo desempenho nas cenas complexas da personagem. Louise Clós assume o papel na fase mais madura.

“Uma vez adulta, ela começa, baseada nessas experiências difíceis que ela teve, a tomar decisões muito erradas na vida. E geralmente você pensa: ‘Bom, não deu certo, não vou fazer mais, vou fazer algo diferente’. E não, ela vai tomando uma série de decisões que trazem essa pergunta para nós quando assistimos: ‘Até onde ela vai com isso?'”, refletiu a autora.

A série tem dez episódios e é baseada em fatos reais. A intensidade dos acontecimentos chama a atenção e impacta a todos que têm contato com a produção.

“Tenho falado para todos que me perguntam sobre o processo de escrita que muito pouco foi criado em Até Onde Ela Vai. Eu diria que 95% de tudo o que vamos assistir, realmente aconteceu. É muito forte essa história, é um raio-x do interior de muitas pessoas, então quando assistimos, nos identificamos muito com algumas coisas que a Bárbara sente. É um enredo que tem tocado a todos que sabem dele, então, preparem-se para se surpreenderem”, destacou.

Em seguida, Felipe Cunha, diretor de Até Onde Ela Vai, reforçou a importância do trabalho de toda a equipe para a bem-sucedida condução do projeto e conclusão do processo de gravações. Para isso, Felipe escreveu um texto especial para homenagear a todos que fizeram parte da produção:

“66 diárias, 792 horas de produtividade entre o ‘prepara e o corta’, 572 páginas e quatro oitavos. 8 de março, a ser simbólico, na tentativa de contar o incontável, 550 mil caracteres como grãos de areia que formam a bela praia que nossa autora banhou em ondas de talento em dez episódios”.

Em uma trama que conta a forte história desta mulher, Bárbara, Felipe ressaltou o quanto foi especial ter o comando de diferentes departamentos em mãos femininas, além da pré-estreia ocorrer no importante 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

“Rapha, obrigado pelo tempo de vida que se dedicou a essas tantas outras vidas a serem alcançadas. Família, equipe, agradeço imensamente a todos por tudo. Com exceção da direção e da fotografia, além de todas as outras tão importantes quanto, oito mulheres chefiaram os departamentos desse projeto. Uma história sobre muitas mulheres encerra o período de gestação desse capítulo", continuou.

Felipe também aproveitou para explicar a condução da série no trabalho com o elenco, fundamental para o sucesso do projeto: “Todas as vezes em que dirigi atores nesse projeto, falei muito pouco sobre os personagens, falei sobre nós mesmos. Nós estamos em parte de tudo aquilo que nós vamos assistir, para o bem ou para o mal. A função desse projeto, mais do que ser estético, mais do que entregar, que também é importante, é resgatar pessoas, conscientizar, é trazer luz em meio à escuridão. Tive uma oportunidade ímpar aqui de contar uma história diferente, então, é um privilégio muito grande”.

E, para finalizar, o diretor ressaltou a entrega de Louise à personagem:

“Agradeço a Lou pelo empenho e dedicação. Já estive em tantos projetos, são 22 anos de carreira. Poucas vezes encontrei uma pessoa que entregasse tanta disponibilidade e talento em um projeto como ela. Colha, Lou, os frutos que são merecidos, e que essa equipe possa desfrutar também do que vai ver, se sentir representada. E que o projeto chegue no seu destino principal que é resgatar. Obrigado mais uma vez”.

Antes dos convidados assistirem aos episódios, Louise contou como foi fazer parte desta história tão especial que promete tocar e transformar tantas vidas.

“Quero agradecer pelo convite do Felipe e da Rapha que me permitiram viver essa história e dar vida a esse texto que considero um dos roteiros mais incríveis que já li. Seriella Productions, muito obrigada. Realmente, estar hoje aqui no dia 8 de março não é por acaso. Até Onde Ela Vai conta a história de Bárbara, mas nós temos ‘Joanas, Raphaelas e Fernandas’ espalhadas por todo Brasil sofrendo com a violência doméstica, agressões, traumas, o tempo todo, a todo minuto. Sempre falo que essa história é sobre o que a gente faz do que fizeram com a gente, narra episódios traumáticos da infância, mas diz muito também sobre as nossas escolhas”.

Louise reforçou a importância de contar essa história tão real que faz parte da vida de milhares de pessoas:

“Ela me ensinou muito sobre perdão, sobre o quanto é importante valorizarmos quem está conosco, as nossas famílias, a nossa fé. Pude dar vida a uma história de uma mulher que está viva e que pode dividir tudo o que ela sentiu e viveu, porém, temos muitas outras que não tiveram essa oportunidade. Então, me sinto honrada, e que essa história transforme e salve muitas vidas, que possamos acreditar que temos sim outra chance, que podemos recomeçar, renascer, tendo fé e amor, que é o mais importante”.

A atriz ainda destacou o trabalho de Felipe e a sensibilidade do diretor ao conduzir o projeto:

“Quero agradecer de novo, falar que a condução deste trabalho foi o maior desafio da minha vida. Sou eternamente grata ao Felipe por essa oportunidade de poder também me provar, me desafiar enquanto artista e pessoa. Espero que essa história seja uma inspiração, assim como foi para mim, não sou mais a mesma Louise. E, em todo processo, tive o apoio uma equipe incrível que sou apaixonada, levo como uma família para a minha vida. Muito obrigada a cada um de vocês”.

Em seguida, todos os convidados assistiram aos dois primeiros episódios da série e se emocionaram com o início da forte história de Bárbara.

No elenco de Até Onde Ela Vai, além de Louise Clós, o público vai acompanhar Rose Brant (Luiza), Jefferson da Fonseca (Francisco), Marcéu Pierrotti (Sidney), Jorge Mesquitta (Mateus), Olivetti Herrera (Alberto), Renata Loureiro (Beatriz), Mel Summers (Bárbara na infância) e muitos outros grandes atores.

Até Onde Ela Vai já está disponível no Univer Vídeo. Assista agora!