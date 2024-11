Atleta profissional intervém e impede abuso de P. Diddy em festa O produtor musical teria convidado um empresário para um escritório privado durante o evento Famosos e TV|Do R7 22/10/2024 - 16h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h29 ) twitter

A suposta vítima afirma que compareceu ao evento após Combs, que era um cliente antigo Reprodução/RECORD/03.10.2024

Um novo processo de acusações contra o produtor musical Sean Diddy Combs, também conhecido como P. Diddy, envolve um atleta profissional que interviu para impedir que o produtor abusasse de um empresário durante uma festa de lançamento de uma marca de vodca, realizada em 2022.

Segundo o jornal Page Six, com informações obtidas pelo The Post nesta terça-feira (22), a vítima se chama John Doe e é dono de uma loja de aluguel de carros de luxo e joias; P. Diddy teria convidado o empresário para um escritório privado durante o evento.

Os documentos do processo alegam que “Combs continuou a se aproximar e então agarrou os órgãos genitais do autor através das calças, apertando-os de forma rude e sexual”. A vítima não soube como reagir nesse momento, quando um atleta profissional não identificado entrou em cena e impediu que a ação avançasse.

Após a interrupção, o empresário saiu rapidamente da sala e da festa, conforme os documentos. Ele afirma que compareceu ao evento após Combs, que era um cliente antigo, garantir que haveria convidados do ramo artístico e da música presentes.