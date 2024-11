Ator John Krasinski, eleito homem mais bonito do mundo, é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (13) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Famosos e TV|Do R7 13/11/2024 - 14h26 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h26 ) twitter

John Krasinski é o homem mais bonito de 2024, segundo a revista People

John Krasinski, conhecido por interpretar o personagem Jim, de The Office, é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (13). O ator ganhou o status de ‘O homem mais bonito do mundo’ do ano de 2024, prêmio concedido anualmente pela revista norte-americana People.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 13h24 desta quarta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “John Krasinski″ são: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “John Krasinski altura”, “John Krasinski filme”, “John Krasinski filmes”, “Um lugar silencioso” e “Emily Blunt John Krasinski”. Confira:

John Krasinski é eleito ‘O homem mais bonito do mundo’

O ator John Krasinski, de 45 anos, foi eleito o homem mais sexy de 2024, segundo a publicação da revista People. Conhecido por seu papel como Jim Halpert na série The Office, ele conquistou o título por sua combinação de talento e charme. Saiba mais em R7.com.