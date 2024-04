'Balanço Geral Manhã SP' bate novo recorde 

Alto contraste

A+

A-

'Balanço Geral Manhã' vai ao ar às 5h na RECORD 'Balanço Geral Manhã' vai ao ar às 5h na RECORD (Divulgação)

Com apresentação de Eleandro Passaia, o Balanço Geral Manhã desta segunda (5), bateu recorde de audiência na faixa local, exibida para São Paulo.

No horário transmitido para a capital paulista, das 7h30 às 8h40, o programa foi vice-líder isolado, superando a maior marca do ano até então, que foi de 3,6 pontos atingidos em 10 de janeiro, e fechou com 3,9 pontos de média, pico de 4,3 e share de 17%. O SBT, no confronto, anotou quase a metade, 2 pontos.

Em sua faixa completa, das 5h às 8h40, o jornalístico, que tem participação de Thiago Gardinali e do comentarista de segurança Diógenes Lucca, garantiu o segundo lugar absoluto com média de 2,3 pontos, além de alcançar pico de 4,3 e share de 13%. A terceira colocada, o SBT, que exiba o Primeiro Impacto, ficou com média de 1,8 ponto.