Caio Vegatti comenta início das gravações de Até Onde Ele Vai: 'Responsabilidade enorme' Ator interpreta Michael, jovem carioca envolvido em uma trama com grandes reviravoltas Famosos e TV|Gabriel Alberto, do R7 15/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/01/2025 - 02h00 )

Caio Vegatti interpreta Michael em Até Onde Ele Vai Reprodução/Instagram

Até Onde Ele Vai, nova série exclusiva do Univer Vídeo, iniciou as gravações em janeiro no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após brilhar em Reis, Caio Vegatti destacou a importância do começo dos trabalhos como Michael, protagonista da produção.

“É uma responsabilidade enorme contar essa história. O arco do meu personagem foi muito bem escrito. A Raphaela [Castro], autora da série, foi muito feliz ao escrever essa trama”, garantiu o ator.

Caio revelou como se sentiu horas antes de entrar no set de gravação para começar a viver Michael em Até Onde Ele Vai: “Acordei muito feliz, bem ansioso para estrear esse personagem. Um pouco nervoso e com um leve medo, mas aquele [medo] que mexe com a adrenalina de querer fazer bem-feito”.

Na trama, Michael é descrito como jovem, marrento e temperado com o charme carioca, além de morador de uma comunidade no Rio de Janeiro, onde o ataque surpresa de uma facção rival será o gatilho que vai dispará-lo em direção a um caminho que esconde grandes reviravoltas. Agora, os trabalhos na produção vão seguir intensos pelos próximos meses.

“As expectativas são as melhores possíveis. A história é muito bonita, com cenas bem emocionantes. Vai ser puxado, a gente sabe, então quanto mais conseguirmos pontos que a tornem leve e emocionante, melhor para nós, atores, e também para o resultado do projeto”, garantiu.

Quem também gravou uma breve participação na série foi Juhlia Ficer, bastante conhecida do público da RECORD. Essa é a terceira vez que a atriz está no mesmo projeto que Caio Vegatti.

“As cenas que tivemos foram poucas, mas costumo tê-lo como colega de trabalho porque a gente se cruza nos bastidores. E ele é ótimo, genial e parceiro. Estou acompanhando tudo, vendo a ansiedade, o nervosismo e a felicidade, além da preocupação de contar essa história de uma maneira que as pessoas se sintam impactadas. Está sendo muito especial para ele. É muito bonito de ver”.

Juhlia Ficer grava participação em Até Onde Ele Vai Reprodução/Instagram

No primeiro dia de gravação de Até Onde Ele Vai, Juhlia participou como personagem-chave na produção e comentou a sensação de estar nesses momentos iniciais da série.

“Sei que é o início de algo muito potente, uma história de fé que vai ser transformadora. Dá para ver que quem assistir vai se sentir impactado e emocionado. Mesmo pequena é uma participação especial”, concluiu a atriz.

Até Onde Ele Vai terá dez episódios e é escrita por Raphaela Castro e dirigida por Felipe Cunha. A série estreia em breve no Univer Vídeo.