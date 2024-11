Caso Liam Payne: suspeito de fornecer drogas ao cantor antes da morte quebra o silêncio Garçom argentino admitiu ter se encontrado duas vezes e consumido drogas com artista no hotel CasaSur, onde morreu Famosos e TV|Gabriela Pastorelli do R7 12/11/2024 - 12h14 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h14 ) twitter

Garçom foi demitido devido à investigação criminal Reprodução/Instagram @braian.paiz

As investigações sobre a morte do cantor Liam Payne, ocorrida em 16 de outubro, seguem em andamento. O garçom argentino Braian Nahuel Paiz, suspeito de vender drogas ao ex-integrante da banda One Direction, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o caso.

Segundo o New York Post, o garçom admitiu ter se encontrado duas vezes com Liam no hotel CasaSur, onde o artista morreu. Paiz disse ter consumido drogas com o cantor, mas negou ter fornecido as substâncias.

“Usamos drogas juntos, mas eu nunca levei drogas para ele nem aceitei dinheiro”, disse o suspeito.

O rapaz relatou que Liam o contatou, inicialmente, em seu local de trabalho e, depois, trocou mensagens com ele para combinar o uso de drogas, embora já estivesse sob efeito de entorpecentes quando chegaram a se encontrar.

‌



No segundo encontro, em 13 de outubro, Paiz descreveu um momento íntimo e afirmou que Payne foi gentil e cuidadoso, acrescentando que possui mensagens que comprovam suas declarações.

“Nosso segundo encontro no hotel foi na noite de domingo, 13 de outubro. Passamos a noite juntos, consumimos drogas porque a verdade é que algo íntimo aconteceu”, comentou Braian.

‌



Ele foi demitido por causa da investigação criminal e se tornou a segunda pessoa formalmente ligada ao caso. A polícia argentina também investiga Rogelio “Roger” Nores, amigo próximo de Payne.

Paiz relatou que apresentou Payne a um amigo-fã, mas se recusou a acompanhá-lo de volta ao hotel porque precisava trabalhar. Ele afirmou que essa foi a última vez que viu o cantor.