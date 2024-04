'Cidade Alerta' atinge mais de 10 pontos e se mantém em segundo lugar isolado 

Alto contraste

A+

A-

Programa é exibido de segunda a sábado Programa é exibido de segunda a sábado (RECORD)

Nesta terça (19), o Cidade Alerta registrou ótimos índices de audiência tanto na faixa nacional quanto na local, atingindo pico de 10,4 pontos e abrindo larga vantagem sobre a Band e o SBT. A apresentação foi de Luiz Bacci.

Na faixa completa, no ar entre 16h25 e 19h55, o jornalístico foi vice-líder absoluto com 8,1 pontos de média, pico de 10,4 pontos e share de 15,5%. A Band ocupou a terceira posição com 3,7 pontos de média, enquanto o SBT acabou em quarto lugar com 3,3 pontos.

No horário local, com transmissão para São Paulo das 17h59 às 19h55, o programa registrou audiência ainda mais alta. A média atingiu 9,3 pontos, com pico de 10,4 pontos e share de 16,2%, números que consolidaram o jornalístico em segundo lugar isolado. A Band, na terceira colocação, marcou 3,9 pontos de média, e o SBT, em quarto lugar, anotou 3,2 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP