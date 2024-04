'Cidade Alerta – Edição de Sábado' tem recorde duplo e alcança a melhor audiência do ano Programa se consolidou na segunda posição na faixa completa e com o quadro 'Patrulha do Consumidor'

'Cidade Alerta' vai ao ar de segunda a sábado 'Cidade Alerta' vai ao ar de segunda a sábado (Divulgação/RECORD)

Cidade Alerta – Edição de Sábado conquistou dois recordes no último dia 3, tanto na faixa completa quanto no segundo bloco, com a exibição do quadro Patrulha do Consumidor, consolidando a vice-liderança isolada em todos os confrontos.

Na faixa completa, que inclui os dois blocos do programa — das 16h53 às 19h45 e das 20h59 às 22h30 — o Cidade Alerta teve a melhor audiência e share do ano, 5,9 pontos de média e 11,3% de participação. O resultado é quase o dobro da média do SBT, que, em terceiro, ficou com 3,1 pontos. Com apresentação de William Leite, jornalístico ainda atingiu pico de 7,5 pontos.

O segundo bloco, com Celso Russomanno e William Leite apresentando a Patrulha do Consumidor, assegurou outro recorde: 5,5 de média e 9,6% de share. De novo, o SBT acabou na terceira posição ao marcar 3,2 pontos.

A primeira faixa do programa também foi vice-líder absoluta, com 6,1 pontos, mais que o dobro do SBT, que registrou 3 pontos.