'Cidade Alerta' registra melhor média em cinco meses e marca o dobro da média da concorrente Programa bateu recorde na faixa completa e no horário exclusivo para São Paulo

Programa é exibido de segunda a sábado Programa é exibido de segunda a sábado (RECORD)

Pelo segundo dia consecutivo, nesta quinta-feira (15), o Cidade Alerta e a faixa local para São Paulo registraram recorde de audiência, desta vez superando não apenas o maior índice de 2024, mas consolidando a melhor média desde outubro do ano passado.

Apresentado por Luiz Bacci, o programa, na faixa completa (16h38/19h55), anotou 8,9 pontos de média, pico de 10,6 pontos e o share foi de 16,1%. Foi o resultado mais alto em quase cinco meses, desde 4 de outubro, quando o jornalístico marcou 9 pontos. Além do recorde, conquistou o segundo lugar isolado com quase o dobro da audiência do SBT, que teve média de 4,6 pontos.

O Cidade Alerta SP (17h59/19h55), por sua vez, alcançou média de 9,9 pontos e share de 16,7%, os melhores números desde 3 de outubro, quando havia obtido 10 pontos e participação de 16,9%. Com pico de 10,6 pontos, garantiu a segunda colocação absoluta, de novo com o dobro da média da concorrente: o SBT registrou 4,8 pontos.