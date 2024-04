'Cidade Alerta' vence estreia da concorrente e garante o segundo lugar isolado 

Alto contraste

'Cidade Alerta' vai ao ar de segunda a sábado

O Cidade Alerta - Edição de Sábado manteve, no último fim de semana, a vantagem sobre o SBT, vencendo a estreia do Sabadou. Com Dionísio Freitas e Celso Russomano, na noite de sábado (7), a segunda parte do programa, que foi ao ar das 21h às 23h, manteve a tradicional vice-liderança isolada com placar de 4,6 pontos de média contra 3,3 pontos da nova atração. Com este resultado, o jornalístico superou o SBT com diferença de 1,3 ponto.

Especificamente no confronto entre os dois programas, na faixa das 22h26 às 23h, o Cidade Alerta - Edição de Sábado atingiu média de 4 pontos e 7,5% de participação, enquanto o Sabadou obteve, no mesmo horário, 3,9 pontos e share de 7,2%.