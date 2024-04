'Cidade Alerta' atinge melhor média desde a cobertura do protesto dos caminhoneiros em 2022

Alto contraste

Luiz Bacci, apresentador do 'Cidade Alerta' Luiz Bacci, apresentador do 'Cidade Alerta' (Edu Moraes/RECORD)

Desde o início de 2024, o Cidade Alerta, apresentado por Luiz Bacci, tem registrado sucessivos recordes de audiência. E, na tarde desta terça-feira (20), o programa, mais uma vez, superou sua melhor marca. Desta vez, com a melhor média e share desde 1º de novembro de 2022, quando destacou os protestos de caminhoneiros, que, na época, bloquearam diversas rodovias, e havia obtido 12,3 pontos e 20,4%.

Ontem, o programa fez duas coberturas especiais e atingiu 9,3 pontos de média e participação de 16,5%, com pico de 11 pontos, ao mobilizar as equipes para a cobertura das fortes chuvas que atingiram o país e do acidente envolvendo um helicóptero, em Barueri, na Grande São Paulo, mostrando como os moradores da região se uniram no combate ao incêndio da aeronave e resgate, com vida, de todas das sete vítimas, que foram encaminhados a serviços de saúde.

O programa, na faixa completa, foi ao ar das 16h38 às 19h55. A Band ficou em terceiro lugar, com 4,1 pontos, e o SBT, em quarto, anotou 3,4.

No horário local, exibido para a Grande São Paulo entre 17h59 e 19h45, também teve a maior média desde 01/11/2022, quando registrou 11,3 e 17,8%. Nesta terça, se aproximou desse resultado, com média de 10,2 e 16,9%.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP