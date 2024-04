Com jogo do 'Paulistão', RECORD vence concorrentes e fica em primeiro lugar A emissora registrou, entre às 17h22 e 18h10, 11,2 pontos de média e 21,3% de share, contra 10,4 pontos da segunda colocada e 5,6 da terceira

Paulistão 2024 é transmitido pela RECORD Paulistão 2024 é transmitido pela RECORD (Reprodução / RECORD )

Liderança! A transmissão do jogo entre Ituano e São Paulo, no último domingo (10), fez a RECORD liderar o ranking de audiências por 47 minutos. A partida foi a primeira, do Paulistão 2024, que a emissora transmitiu às 16h de domingo.

Com a bola rolando, das 16h02 às 18h07, a RECORD obteve 9,9 pontos de média, pico de 12,5 pontos e 19,4% de share.

Entre às 17h22 e 18h10, faixa de confronto do Domingão com Huck, a RECORD registrou 11,2 pontos de média e share de 21,3%. No mesmo período, a segunda colocada, TV Globo, atingiu 10,4 pontos, e o SBT, 3º colocado, teve 5,6 pontos de média. .

A partida terminou com vitória do tricolor paulista, por 3 a 2, que garantiu sua classificação à próxima fase do torneio. Já o Ituano, com o revés, foi rebaixado à Série A2. No próximo domingo (17/03), a RECORD transmite, ao vivo, um dos quatro jogos das quartas de final do Paulistão, que ainda será definido e divulgado em breve.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP