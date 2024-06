Cristiano, da dupla com Zé Neto, passa por cirurgia de emergência para retirada de vesícula biliar

Alto contraste

A+

A-

Cristiano passou por cirurgia para retirar vesícula biliar (Reprodução/Instagram)

Cristiano, sertanejo que faz dupla com Zé Neto, foi internado às pressas em um hospital particular de São Paulo para fazer uma cirurgia de emergência. O cantor se apresentava em um evento no Parque Ibirapuera no domingo (9), quando sentiu uma forte dor abdominal e decidiu procurar ajuda médica.

Paula Vaccari, mulher de Cristiano, contou, nas redes sociais, que ele precisou retirar a vesícula biliar. Ela explicou que o marido estava com a vesícula inflamada, por isso, foi necessário que o procedimento fosse imediatamente realizado. Paula ainda tranquilizou os fãs de Cristiano e disse que, apesar do susto, a cirurgia foi um sucesso e o sertanejo passa bem.

Segundo informações de nota oficial postada no perfil do sertanejo no Instagram, o cantor vai ficar em repouso, mas os compromissos da dupla estão mantidos e os shows serão assumidos por Zé Neto.

Por fim, a mulher de Cristiano agradeceu o carinho e as mensagens de apoio dos seguidores.

Publicidade

Leia o comunicado na íntegra





Comunicado oficial sobre estado de saúde de Cristiano, dupla de Zé Neto (Reprodução/Instagram)