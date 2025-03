Daniela Mercury e Tony Salles trocam farpas em Salvador: ‘Respeite’ Discussão ocorreu após trios dos cantores se aproximarem durante desfile na madrugada desta terça-feira (4) Famosos e TV|Do R7 04/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 04/03/2025 - 15h45 ) twitter

Daniela Mercury e Tony Salles trocam farpas em Salvador: ‘Respeite’ Reprodução/Instagram/@maluvercosa

Daniela Mercury e Tony Salles trocaram farpas durante o circuito Dodô, no Carnaval de Salvador, na madrugada desta terça-feira (4). O desentendimento começou quando o trio elétrico do cantor se aproximou excessivamente do da cantora, prejudicando a qualidade do som do desfile dela, que não deixou o incidente passar em branco.

Por volta da 1h, Daniela interrompeu a apresentação do clássico “Maimbe Danda” e, visivelmente irritada, encarou o trio de Tony por alguns segundos antes de disparar críticas diretas ao cantor. “Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu, Tony? Respeite, que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu, bicho?”, disse no microfone.

Tony Salles, por sua vez, respondeu sem citar diretamente o nome de Daniela, justificando que o atraso na programação de seu trio o obrigou a acelerar o percurso. “A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá, e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo, e as pessoas, às vezes, acabam segurando e atrasa”, disse.

O cantor ainda falou que tinha um show agendado em um camarote na mesma noite e criticou a atitude de quem “segura o trio”. “O trio precisa andar. Foi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é porque sou uma banda de pagode, periférico, suburbano, que é para me desrespeitar”, comentou.

Tony também fez um contraponto sobre a maratona de apresentações no Carnaval. “Tem artistas que terminam o desfile e vão descansar, mas eu estou cansado e quero honrar meus compromissos. As pessoas pagaram caro para ver o show no camarote e estão esperando”, acrescentou, pedindo desculpas aos foliões.

Daniela encerrou seu desfile com um recado ácido: “Tchau, gente, acabou. Vão curtir o Tony aí”.

Reclamação na internet

Mais tarde, o episódio ganhou um novo capítulo nas redes sociais, quando Malu Verçosa, esposa de Daniela, se pronunciou. “O trio do Tony Salles veio colado no nosso a partir do Cristo da Barra até Ondina, atrapalhando o desfile ao ponto de fazer Daniela parar de cantar em alguns momentos”, disse em uma publicação que acompanha um vídeo que mostra a aproximação entre os trios dos cantores.

“Ele [Tony Salles] justifica dizendo que estava atrasado para um show no camarote. Chegasse no horário, então. Coisa feia. E sabe o que é pior? Encerramos o desfile, e ele, que estava atrasado, ainda ficou mais meia hora cantando. Respeite a rainha, Tony Salles”, completou Malu.