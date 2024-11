Diddy quase foi bilionário, mas perdeu grande parte da fortuna após a prisão, diz revista Preso desde setembro, Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta mais de 120 acusações de crimes sexuais e vê sua fortuna despencar, enquanto aguarda julgamento marcado para maio de 2025 Famosos e TV|Do Estadão Conteúdo 29/10/2024 - 15h51 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h51 ) twitter

Enfrentando uma série de novas denúncias e processos, Sean 'Diddy' Combs aguarda julgamento Reprodução/X/@Diddy

O rapper Sean ‘Diddy’ Combs perdeu grande parte de sua fortuna depois de ser preso em meio a acusações de crimes como tráfico sexual e extorsão. Nesta segunda, 28, a revista Forbes apontou que Sean Combs quase foi bilionário - com uma fortuna estimada em US$ 740 milhões (cerca de R$ 4,2 bilhões, conforme a cotação atual) em 2019. Agora, a revista estima que o artista tenha US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões).

Em 2022, o rapper chegou a ser listado entre os artistas mais bem pagos do ano pela Forbes - à época, ele havia ganhado US$ 90 milhões (por volta de R$ 513 milhões). Ele fez sua fortuna, principalmente, com os lucros da gravadora Bad Boy Records, fundada por ele em 1993, que se tornou, conforme a Rolling Stone “uma das gravadoras de hip-hop mais influentes de todos os tempos”.

Diddy é alvo de mais de 120 processos por crimes sexuais e está preso deste setembro. Combs se declarou inocente, e segue negando todas as alegações. O rapper aguarda julgamento, marcado para 5 de maio de 2025, em um centro de detenção em Nova York. A fiança foi negada.

Desde o momento em que foi preso, novas ondas de processos contra o rapper têm surgido. No começo do mês, foi divulgado que Diddy teria de lidar com processos de mais de 120 acusadores. Tony Buzbee, o advogado das vítimas, disse à imprensa que homens e mulheres acusam o músico de crimes sexuais desde 1991; alguns envolvem menores de idade.

Nesta segunda (28), um novo processo envolvendo um suposto estupro de um menino de 10 anos em 2005 foi revelado. Conforme o portal Deadline, Combs teria oferecido um refrigerante “batizado” para o rapaz e, em seguida, abusado dele e o ameaçado, junto de sua família, para que não contassem nada sobre o crime.

