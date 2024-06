Diretor de ‘Gênesis’ comenta primeiro capítulo da novela

Gênesis, novela bíblica da Record TV, estreia em 19 de janeiro. A nova superprodução da emissora vai narrar a "origem de toda a humanidade" baseada no livro sagrado. As gravações contaram com locações em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e no Marrocos. A trama vai ser dividida em sete fases ao todo, tais como: Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito. Com direção geral de Edgard Miranda, a produção é escrita por Emílio Boechat, Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro