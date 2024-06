Diretor de 'Gênesis' exalta novela: 'Algo que nunca foi feito antes'

Alto contraste

Edgard Miranda é o diretor da novela 'Gênesis'

A novela Gênesis estreia no dia 19 de janeiro de 2021, mas o público já pode ter um gostinho da grandiosidade que está por vir na tela da Record TV. Segundo Edgard Miranda, diretor da trama, a obra é "algo que nunca foi feito antes".

Em conversa com o R7, Edgard falou sobre os desafios enfrentados durante as gravações, que foram feitas em parte no Marrocos e chegaram a ser suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus.

"O maior desafio é a obra em si. Algo que nunca foi feito antes.... Mais de 300 atores, sem contar a diversidade de locações que nos obriga a contar com uma boa ajuda da computação gráfica", contou.

O diretor ainda exaltou o trabalho realizado no país africano, bem como a sintonia com os envolvidos no processo, e afirmou que as filmagens realizadas por lá foram "maravilhosas": "O set estava completamente dominado. A simbiose atores, locações, equipe local era tanta, que parecia que havíamos trabalhado a vida inteira juntos".

Por esses e outros motivos, o público pode, de acordo com ele, esperar um trabalho marcante e "diferente de tudo o que já viu". "A melhor e maior novela já feita na história da televisão brasileira", garantiu.

A seguir, veja a entrevista completa com Edgard Miranda e saiba mais sobre Gênesis, a nova superprodução bíblica da Record TV.

R7 - Qual foi o maior desafio deste trabalho até o momento, diante da pandemia?

Edgard Miranda - O maior desafio é a obra em si. Algo que nunca foi feito antes.... mais de 300 atores, sem contar a diversidade de locações que nos obriga a contar com uma boa ajuda da computação gráfica.

R7 - Por falar nisso, como foram as gravações no Marrocos?

Edgard - Maravilhosas. O set estava completamente dominado. A simbiose atores, locaçoes, equipe local era tanta, que parecia que haviamos trabalhado a vida inteira juntos.

R7 - Conversamos com alguns atores do elenco e eles comentaram sobre as semelhanças entre a cidade cenográfica e as locações no Marrocos. Como foi este trabalho de criação?

Edgard - Na verdade, as nossas cidades cenográficas são melhores que as de lá. Lá o fator natureza faz a diferença, aqui entra o nosso talento e criatividade.

R7 - Muito se falou sobre o elenco da novela ser o maior da história, como foi trabalhar com esta equipe grandiosa? O que chegou a pedir para o elenco no início do projeto?

Edgard - São sete fases, então isso se dissipa, o elenco entra e sai, e acaba ficando um clima de série. O pedido para eles é o de sempre: façam com verdade.

R7 - Flavio Ricco, colunista do R7, divulgou que a novela terá capítulos cinematográficos. O que pode dizer sobre isso? Houve um investimento em equipamentos usados no cinema, efeitos especiais...?

Edgard - Desde O Rico e Lázaro (2017) essa equipe vem mostrando um trabalho diferenciado. É o nosso padrão, não sabemos fazer menos que isso e cada vez mais seremos mais cinematográficos. Acredito muito na força da imagem. Na verdade, por causa da pandemia tivemos um tempo maior de acabamento para os efeitos.

R7 - Depois de um longo período de trabalho, em meio aos desafios por conta da pandemia, a novela está prestes a estrear. Qual a expectativa e o que o público pode esperar desta nova superprodução bíblica?

Edgard - Diferente de tudo o que eles já viram,a melhor e maior novela já feita na história da televisão brasileira.

