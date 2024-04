'Domingo Espetacular' lidera em Goiânia e Vitória

Alto contraste

A+

A-

Eduardo Ribeiro e Carolina Ferraz Eduardo Ribeiro e Carolina Ferraz (Edu Garcia/R7 )

No último dia 11, o Domingo Espetacular conquistou a liderança em Goiânia e Vitória, além de consolidar o segundo lugar em 10 praças, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, com destaque para o Distrito Federal, onde registrou resultado acima de 10 pontos.

Com apresentação de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, o programa exibiu matérias como a revelação do depoimento do influenciador fitness Renato Cariani à Polícia Federal, além de uma entrevista exclusiva com o neto secreto de Marília Gabriela, Vítor Henrique.

Em Goiânia, a revista eletrônica ocupou o topo do ranking de audiências com média de 9,7 pontos em sua faixa de exibição, das 19h58 às 23h02. A Globo, no mesmo horário, registrou 9,5 pontos. O SBT, em terceiro, ficou com 5,5 pontos.

A RECORD também liderou em Vitória, com índice ainda maior, 11,8 pontos de média, enquanto a Globo anotou 11,1 pontos. SBT atingiu média de 4,6 pontos, ficando na terceira posição.

Em Brasília, o Domingo Espetacular consolidou o segundo isolado lugar com excelente desempenho: a média atingiu dois dígitos, 10,5 pontos, aproximando-se da Globo, que marcou 13,3. O SBT, em terceiro lugar, obteve 3,2 pontos.

Na capital paulista, o programa manteve a vice-liderança também absoluta com 8 pontos, pico de 9,2 pontos com participação de 14,4%, contra 6,4 do SBT, que foi terceiro colocado.

No PNT (Painel Nacional de Televisão) e nas 10 praças em que consolidou o segundo lugar isolado, o programa deixou o SBT em terceiro lugar com até o dobro de audiência, caso de Belém e Manaus. Confira o placar:

PNT: 7,1 x 5,2 pontos de média

Belo Horizonte: 8,4 x 6,5 pontos de média

Curitiba: 8,3 x 6,3 pontos de média

Belém: 7,5 x 3,5 pontos de média

Salvador: 7,1 x 5,9 de média

Rio de Janeiro: 5,1 x 3,8 pontos de média

Campinas: 6,1 x 4,1 pontos de média

Recife: 4,5 x 3,8 pontos de média

Manaus: 5,7 x 2,8 pontos de média