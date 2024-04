'Domingo Espetacular' tem melhor audiência em 30 meses

Famosos e TV |Do R7

Alto contraste

A+

A-

O 'Domingo Espetacular' vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na RECORD O 'Domingo Espetacular' vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na RECORD (Divulgação RECORD)

O Domingo Espetacular registrou, na noite de ontem, a melhor média e share desde 20 de junho de 2021 ao marcar 11 pontos e 17,8%. O programa também liderou a audiência por 8 minutos.

A revista eletrônica da RECORD ainda atingiu pico de 21,8 pontos e se consolidou em segundo lugar isolado, na Grande São Paulo, com quase o dobro da audiência do SBT, que ficou em terceiro lugar com 6,7 pontos de média.

Exibido logo após o clássico Palmeiras x Corinthians, o Domingo Espetacular foi ao ar das 20h07 às 23h01 e teve apresentação de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro.

O quadro Quase Morri (20h16/20h27), com histórias surpreendentes de pessoas que sobreviveram a situações de perigo, marcou 14,9 pontos de média. O SBT anotou 6,2 nesse confronto.

A Reportagem da Semana (20h36/20h45), também se destacou e teve média de 14 pontos contra 6,9 pontos do SBT. O tema foi o prédio de Praia Grande, no litoral paulista, que corre risco de desabamento e teve que ser desocupado.

E A Grande Reportagem (21h21/21h42), com Roberto Cabrini, conquistou placar de 11,7 x 6,8 pontos de média. O jornalista entrevistou Antônio Vinicius Gritzbach, acusado de dar um golpe milionário na organização criminosa mais perigosa do país, o PCC (Primeiro Comando da Capital). Em um apartamento de mais de R$ 10 milhões, Cabrini encontrou o empresário, personagem central de uma trama de mortes e denúncias de lavagem de dinheiro.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP