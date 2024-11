Dudu Azevedo comenta sucesso no teatro e relembra primeiro protagonista na RECORD: ‘Trouxe muita experiência’ Em entrevista exclusiva, ator que volta às tardes da emissora na reprise de O Rico e Lázaro, fala sobre seu novo espetáculo, a paixão pela música e paternidade Famosos e TV|Gabriel Alberto, do R7 17/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 02h00 ) twitter

Dudu Azevedo revela naturalidade com a chegada dos 40 e destaca experiência de vida Breno Mageste/Divulgação

Dudu Azevedo está de volta às telas da RECORD, com a reprise de O Rico e Lázaro, nas tardes da emissora. Após sete anos da estreia com seu primeiro protagonista na TV, o ator conta ao R7 as principais mudanças na carreira e vida pessoal, o sucesso no teatro e relembra a participação como Asher na novela.

“Foi um trabalho intenso, com muitos desafios e cenas de ação. Tudo isso foi divertido para mim e trouxe muita experiência, me possibilitou exercitar a linguagem e a forma particular das novelas da RECORD. O volume grande de texto e de cenas me preparam para os trabalhos que vieram a seguir”, garante Dudu.

Após brilhar em O Rico e Lázaro (2017), o ator interpretou o personagem-título de Jesus, grande sucesso da emissora em 2018. Ainda sobre dar vida a um protagonista na TV, Dudu destaca a importância da relação com a equipe do projeto.

Asher, de O Rico e Lázaro, foi o primeiro protagonista de Dudu Azevedo na RECORD Munir Chatack/

“Personagens assim precisam ser encarados com energia e seriedade. É muito importante gostar das cenas e desafios e também de desenvolver grandes amizades. Um protagonista precisa de aliados, amigos ao lado para que a rotina seja menos pesada e exista alegria e realização pessoal no dia a dia. Eu e Edgar Miranda, diretor-geral da novela, nos tornamos amigos pessoais. Da mesma forma, equipe e elenco. Era uma boa convivência”.

‌



Da exibição original em 2017, até os dias de hoje, Dudu viveu grandes transformações na vida pessoal, como a paternidade e a chegada dos 40 anos, encaradas com muita naturalidade.

Dudu Azevedo é pai de Joaquim, de 6 anos, e ressalta lado artístico do filho Breno Mageste/Divulgação

“Estou hoje com 45 anos e me sinto evoluindo dia após dia. A juventude é muito boa e deixa saudade, mas a experiência de vida é um patrimônio incomparável”, ressalta.

‌



“Renasci em 2018 como pai e essa mudança é uma verdadeira revolução na vida de qualquer pessoa”, completa o ator que é pai de Joaquim, de seis anos.

O pequeno tem aproveitado a carreira artística de Dudu e se aventurado pelas diferentes possibilidades que a arte traz: “Joaquim participa muito, entra nos palcos, canta, dança e até atua! Acho que isso é parte fundamental do que posso oferecer de bom para ele e vejo o quanto isso o influencia e o transforma”.

‌



Longe da TV aberta há alguns anos, Dudu tem buscado outros tipos de narrativa na arte, como no cinema e streaming, e mantém a dedicação à música: “Experimentar é uma necessidade básica na profissão. Mudar de cenário me ajuda muito. Gosto de fazer novelas, mas sempre soube que fazer apenas isso não seria o bastante. Por isso, fiz muitos filmes e séries. Sempre busquei o movimento”.

Dudu Azevedo comemora sucesso no teatro e enumera trabalhos no streaming, cinema e na música Breno Mageste/Divulgação

Agora, o ator volta ao teatro como Petruchio, no espetáculo O Cravo e A Rosa, baseado na obra de mesmo nome.

“Petruchio é um deleite! Fazer teatro neste momento tem sido um alento, um reencontro com o prazer em atuar. O teatro me traz de volta a preciosa sensação de pertencimento, da qual tinha esquecido. É um presente para mim!”, comemora.

Dudu protagoniza a peça ao lado de Isabela Santoni, que vive Catarina: “Somos muito companheiros, amigos e cúmplices desde o início do processo. Considero isso uma sorte porque um bom trabalho se constrói com relações saudáveis e frutíferas”.

Ainda sobre a peça, o ator elogia o trabalho de Eduardo Moscovis, mas revela que quis buscar seu próprio Petruchio.

Outro lado famoso de Dudu é como músico. O ator já fez parte de bandas, como o Tianastácia, mas hoje tem um trabalho solo com canções próprias e também a Stereo Walkman, com outros artistas conhecidos no meio.