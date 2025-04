‘Eles não entendiam por que as pessoas pediam foto’, relembra Fátima Bernardes sobre relação dos filhos com fama A jornalista e apresentadora é mãe dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura, de 27 anos Famosos e TV|Do R7 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

Show de Sandy e Jr. ajudou filhos de Fátima a entenderem melhor a fama Reprodução/Instagram @fatimabernardes

Mãe dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura, de 27 anos, Fátima Bernardes contou, durante participação no podcast Prosperidade 360º, da cantora Luiza Possi, que eles demoraram para entender que ela era famosa. Isso porque, eles ainda eram crianças quando a jornalista aparecia todas as noites na telinha.

Fátima relembrou um episódio engraçado com um deles na escola. “Era um dia de visitação e alguém chegou para uma das minhas filhas e falou: ‘Ai, eu vi sua mãe ontem’ — falando do jornal. Ela olhou para a professora e falou assim: ‘Eu vejo a minha mãe todo dia’. Ela não entendeu, eles não entendiam muito essa relação. Eles não entendiam porque as pessoas pediam foto."

A apresentadora disse que a relação deles com a fama começou a mudar quando ela levou o trio a um show da dupla Sandy e Jr.

“Eles atendiam as crianças antes do show, e isso era ótimo porque eles dormiram na terceira música. Foi muito bom eles terem atendido antes (risos). E, aí, eu expliquei e falei: ‘Olha, [a foto] é pra isso, para guardar, para você mostrar para um coleguinha, para você dizer que você conheceu, que você teve naquele show. É por isso que as pessoas pedem foto’”, relembrou.

