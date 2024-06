‘Em breve eu vou estar firme e forte’, diz Preta Gil depois de receber alta hospitalar Preta Gil revela seu estado: ‘fui diagnosticada com uma pielonefrite, que é uma infecção no rim, no meu caso, no direto’

Alto contraste

A+

A-

Preta Gil foi internada devido a uma infecção urinária

Preta Gil deixou o hospital na última segunda-feira, 10, após três dias internada por conta de uma infecção. Assim que chegou em casa, a cantora fez questão de conversar com seus seguidores, atualizando o seu estado de saúde. “Estou em casa, recebi alta. Estou muito feliz de estar em casa. Obviamente, em casa tudo é melhor”, disse ela.

No mesmo pronunciamento, Preta ainda disse que seu amigo, Gominho, era quem comandaria o programa TVZ, do canal Multishow. Durante o final de semana, a artista também teve que cancelar dois shows, um que ela realizaria no São João da Thay, na última sexta-feira, 7 e outro no Festival Salve o Sul, no domingo, dia 9.

Mais tarde, Preta fez um vídeo maior explicando com mais detalhes o que, de fato, havia acontecido com ela: “Prometi fazer esse vídeo para vocês para explicar o que aconteceu nesses últimos quatro dias. Eu fui diagnosticada com uma pielonefrite, que é uma infecção no rim, no meu caso, no direto”.

Ela relatou que sentiu uma forte dor do lado direito do corpo mas que, a princípio, acreditou que era algo muscular. A artista tomou a decisão de não ir ao hospital e acabou tomando analgésicos indicados por médicos. Preta disse que seguiu trabalhando normalmente até a última quinta-feira, 6, quando a dor ficou ainda mais intensa e acabou precisando correr para o hospital. Lá ela realizou exames e finalmente recebeu o diagnóstico correto. Para se recuperar, ela colocou um cateter no ureter para desobstruir uma fibrose.

“Tudo isso gerou muita dor, gerou uma infecção, gerou febre e uma internação de quatro dias”, completou ela, que seguiu tranquilizando os fãs: “Agora vou me recuperar em casa com antibiótico oral, repouso, mas em breve eu vou estar firme e forte. Na quinta-feira eu fui liberada para apresentar o TVZ, se eu estiver me sentindo bem e na semana seguinte ainda vou estar de folga em casa, mas vou poder apresentar o programa. Mais um susto, mas acontece”, finalizou.