Em janeiro, a RECORD foi vice-líder isolada em todas as faixas de exibição no Mercado Nacional Na Grande São Paulo, a emissora também venceu terceira colocada com larga vantagem

Emissora fica na vice-liderança em audiência (Divulgação/RECORD)

A RECORD ficou na vice-liderança isolada nas 24 horas na Grande São Paulo e no PNT. Na média dia — das 7h à meia-noite — audiência 68% maior que a da terceira colocada no PNT. Na Grande São Paulo, a média dia fechou com placar 5,2 pontos para a RECORD contra 3,1 do SBT. Na média tarde (GSP), a RECORD marcou quase o dobro da concorrente terceira colocada

A RECORD encerrou o primeiro mês do ano em segundo lugar isolado em todas as faixas horárias na Grande SP e também no Mercado Nacional. A programação especial de férias com muitas novidades na dramaturgia, futebol (Campeonato Paulista), séries, Hora do Faro, filmes e jornalismo alavancou a audiência da emissora, deixando o SBT em terceiro lugar nos períodos da manhã, tarde, noite e também nas médias dia e 24h de janeiro.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), segundo dados da Kantar IBOPE, foram registrados os seguintes números:

Na média dia, das 7h à meia-noite, a RECORD alcançou média de 4,7 pontos e share de 11,5%, consolidando a vice-liderança absoluta com audiência 68% maior que a do SBT, que marcou 2,8 pontos de média e share de 6,9%.

Na média da manhã (7h ao meio-dia), o canal garantiu 2,9 pontos de média e share de 12,1%. O SBT atingiu 1,7 pontos de média e share de 7,1%.

Na média da tarde (meio-dia às 18h), chegou à vice-liderança com quase três pontos de vantagem ao registrar 5,5 pontos de média, além de alcançar share de 13%. A concorrente que ocupou a terceira posição, o SBT, teve 2,8 pontos com share de 6,7%.

No horário nobre (18h à meia-noite), a RECORD marcou média de 5,3 pontos e share de 10,1%. A média é 44% maior que a do SBT, que ficou em terceiro lugar com 3,7 pontos e share de 6,9%.

E na média 24h, das 6h às 6h, a emissora registrou 3,5 pontos de média e share de 10,6%. A concorrente terceira colocada, o SBT, anotou 2,4 pontos de média e share de 7,1%.

E na Grande São Paulo, a RECORD cresceu em todas as faixas de exibição (manhã, tarde, noite e médias dia e 24h), no comparativo com dezembro, e também garantiu o segundo lugar isolado.

Na média dia, fechou o mês com 5,2 pontos de média e 12,3% de share, 65% à frente a terceira colocada, que marcou 3,1 pontos de média e share de 7,5%, segundo dados da Kantar Ibope Media Grande São Paulo.

Na média manhã, a RECORD consolidou o segundo lugar absoluto com média de 3,3 pontos e share de 13%, contra 2,2 pontos de média e share de 8,8% da concorrente.

Na média tarde, registrou média de 5,9 pontos com share de 13,8%, garantindo o segundo lugar isolado com quase o dobro da audiência da terceira colocada, que marcou 3 pontos de média com share de 7%.

No horário nobre, a RECORD consolidou o segundo lugar isolado com média de 6 pontos e share de 10,8%, enquanto o SBT, que ficou em terceiro lugar, marcou média de 4 pontos e share de 7,3%.

Na medição das 24 horas, registrou 3,9 pontos de média com share de 11,1% na região da capital paulista. O SBT marcou média de 2,8 pontos e share de 7,9%, e ficou na terceira posição.