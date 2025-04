Ex-panicat presa pela 3ª vez: relembre as polêmicas de Ana Paula Leme Episódio mais recente soma-se a uma série de ocorrências por embriaguez e desacato da modelo desde 2023 Famosos e TV|Do R7 29/04/2025 - 15h43 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h45 ) twitter

Ana Paula Leme cursou jornalismo na PUC-Campinas e ganhou visibilidade como modelo Reprodução/Instagram

A modelo Ana Paula Leme, de 47 anos, voltou a ser detida nesta segunda-feira (28), em Campinas (SP), após um episódio de desacato contra policiais militares. Esta é a terceira vez que a ex-panicat se envolve em confusão com a polícia nos últimos nove meses.

Segundo a Polícia Militar, Ana Paula causou tumulto dentro de uma loja da rede Oxxo, na Rua Jorge Figueiredo, no bairro Taquaral. Funcionários acionaram a PM após a cliente apresentar comportamento alterado e discutir com pessoas no local. Ainda de acordo com os policiais, ela resistiu à abordagem, se recusou a se identificar, mas acabou sendo reconhecida pelos agentes. Foi levada ao 1º Distrito Policial, onde assinou um termo circunstanciado por desacato e foi liberada após depoimento.

O episódio mais recente soma-se a uma série de ocorrências envolvendo a ex-panicat desde 2023. Em julho do ano passado, Ana Paula foi presa pela primeira vez, também em Campinas, após humilhar uma funcionária de loja de conveniência chamando-a de “vaca gorda”, além de se envolver em uma briga com policiais militares. Na ocasião, ela foi flagrada dirigindo sob efeito de álcool e chegou a chutar um PM na região da genitália. O caso foi filmado por testemunhas.

A Justiça condenou Ana Paula em outubro de 2024 pelos crimes de embriaguez ao volante, resistência à prisão e desacato. A pena foi de um ano e três meses em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir por dois meses. Por ser ré primária, ela respondeu em liberdade. A defesa informou na época que recorreria da condenação por considerá-la “juridicamente insustentável”.

Em janeiro deste ano, Ana Paula foi presa novamente por dirigir embriagada. Ela conduzia um Jeep Renegade pela Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, na Chácara Primavera, quando foi parada pela PM. Testemunhas confirmaram que ela apresentava sinais claros de alteração psicomotora. A Justiça impôs medidas cautelares: suspensão da CNH por seis meses, recolhimento domiciliar noturno e proibição de deixar a comarca sem autorização judicial.

Fora dos holofotes da televisão, Ana Paula Leme cursou jornalismo na PUC-Campinas e ganhou visibilidade como modelo. Além de ter sido assistente de palco no Pânico na TV, participou da primeira edição do reality Casa Bonita, foi eleita Miss Reef Brasil e integrou o Concurso Sereias. Também manteve, por um período, uma conta em plataforma de venda de conteúdo adulto.

