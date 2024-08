Fabiana Justus recebe alta após cirurgia para remoção de nódulo; entenda o caso Esta foi a segunda cirurgia que a influenciadora enfrentou este ano; no primeiro semestre ela passou por um transplante Famosos e TV|Estadão Conteúdo 02/08/2024 - 16h57 (Atualizado em 02/08/2024 - 16h57 ) ‌



Fabaiana Justus publicou uma foto para expressar gratidão Reprodução/Instagram/@fabianajustus

Na tarde desta sexta-feira (2), a influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, recebeu alta hospitalar após realizar uma cirurgia para remover um nódulo na paratireoide. Filha do empresário Roberto Justus, Fabiana passou pelo procedimento na quinta-feira (1), e compartilhou em suas redes sociais que a operação foi bem-sucedida. O nódulo benigno vinha sendo monitorado há anos, juntamente com as quimioterapias recentes para tratar sua leucemia mieloide aguda, o que resultou na desregulação nos níveis de cálcio, tornando necessária a cirurgia.

Após a cirurgia, Fabiana publicou uma foto no Instagram deitada na cama do hospital com um curativo no pescoço e expressou sua gratidão. “Cirurgia realizada com sucesso! Obrigada, Deus, mais uma vez! E obrigada a vocês por todas as orações como sempre!”, celebrou.

Em sua mensagem, ela explicou que a retirada do nódulo era inevitável, mas agradeceu pelo apoio constante de seus seguidores e amigos. “Graças a Deus, tudo certo! A cirurgia foi ótima! Um problema a menos, ufa!”, escreveu, acrescentando que a dor que sentia era esperada devido à localização da glândula retirada.

Esta foi a segunda cirurgia que Fabiana enfrentou este ano; no primeiro semestre, ela passou por um transplante de medula óssea. Ela finalizou agradecendo pelo carinho recebido e comemorando mais uma vitória em sua jornada de saúde.