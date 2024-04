'Fala Brasil' bate recorde no Rio de Janeiro e garante mais que o triplo da terceira colocada

Alto contraste

'Fala Brasil' é exibido de segunda a sábado 'Fala Brasil' é exibido de segunda a sábado (Divulgação/Record TV)

O Fala Brasilbateu recorde de audiência e share do ano no Rio de Janeiro na manhã desta segunda, (11). Apresentado por Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy das 8h40 às 10h, o jornalístico consolidou média de 5 pontos, pico de 5,9 pontos e share de 18,6%, o maior de 2024, garantindo mais que o triplo do SBT, que ficou na terceira posição com apenas 1,6 ponto no horário.

Em São Paulo, a atração também garantiu o segundo lugar isolado com média de 3,7 pontos, pico de 4 pontos e share de 14,5%, contra 2,7 pontos de média da concorrente.

Fonte: Kantar Ibope Media GSP/GRJ