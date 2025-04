Fátima Bernardes: ‘Fui a primeira pessoa de toda a família a entrar na faculdade’ Jornalista falou da infância simples e relembrou o início da trajetória em conversa com Luiza Possi, no podcast ‘Prosperidade 360º’ Famosos e TV|Do R7 01/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h00 ) twitter

Fátima Bernardes com os pais e a irmã Reprodução/Instagram @fatimabernardes

Fátima Bernardes abriu o coração e relembrou do início da trajetória dela em entrevista a Luiza Possi, no novo podcast da cantora, o Prosperidade 360º. A jornalista e apresentadora contou sobre a infância humilde e relembrou quando escolheu a profissão.

“Venho de uma família simples, que morava na zona norte do Rio de Janeiro, no Meyer, com pais que não fizeram universidade. Eu fui a primeira pessoa a entrar na faculdade de toda a família. Fiz comunicação, com especialização para o jornalismo. [Na época], você entrava em comunicação, depois podia escolher publicidade, jornalismo, relações-públicas, cinema, e eu escolhi jornalismo. Por quê? Não sei”, relatou.

“Eu gostava de escrever, sempre fui boa na aula de redação, era uma boa aluna de português, tinha facilidade com língua. E aí, eu não sei, quando fui me inscrever para o vestibular, pensei em jornalismo. Gente, eu estou falando disso nos anos 80, ainda no processo de redemocratização, então era uma coisa difícil”, complementou.

Fátima disse que o sonho do pai era que ela fosse médica. “Meu pai era militar, sargento da aeronáutica nessa época, e trabalhava no departamento de exames de pilotos, na cardiologia. O sonho dele era que eu fizesse medicina. Talvez, como ele conhecia muitos médicos, [imaginou] que eu pudesse ter algum tipo de ajuda. Quando eu falei jornalismo, ele falou: ‘Meu Deus! Jornalismo?‘.”

A jornalista ainda relembrou da preocupação que os pais sempre tiveram com os estudos das filhas: “Eles queriam uma realidade totalmente diferente pra gente. Queriam que eu e a minha irmã estudássemos, só isso. O que os dois sempre disseram era: ‘Estudar é a única saída, é a única solução’. E todos os esforços foram feitos por aquele casal para que eu estudasse, para que eu fizesse um curso de inglês, para que eu continuasse com o balé... Então, a educação, foi a base para tudo”.

