Faustão supera rejeição de rim transplantado após tratamento, diz mulher do apresentador 'A luta ainda não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona', declarou Luciana Cardoso

Faustão fez tratamento 'potente' após rejeição do órgão, diz mulher do apresentador (Reprodução/Instagram )

Luciana Cardoso, mulher de Fausto Silva, usou as redes sociais para dar detalhes do quadro de saúde do apresentador, que está há quase 50 dias internado após o transplante de rim. A empresária contou que, a princípio, o órgão transplantado foi rejeitado, e o artista precisou passar por um tratamento "mais potente", mas que foi bem-sucedido.

"Há 3 semanas, tivemos a notícia que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida", explicou Luciana.

Ainda de acordo com a mulher de Faustão, agora, a expectativa dos médicos é que, com o tempo, o organismo do artista "volte a funcionar em harmonia". "A luta ainda não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona."

Na mensagem, ela ainda agradeceu o carinho e as mensagens de apoio que a família tem recebido nesse período de internação.

Leia o texto na íntegra

Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva. Nesse período, muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação.

Há 3 semanas, tivemos a notícia que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida.

A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. Não foram tempos fáceis. Mais uma vez, aceitamos as provações que a vida nos dá como aprendizados que servem para fortalecer ainda mais a fé, a união familiar e a gratidão àqueles que no momento mais difícil, tem a generosidade de dizer SIM e permitir que outras pessoas permaneçam vivas por mais tempo através da doação de órgãos.

A luta ainda não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona. Obrigada por tantas mensagens de carinho e incentivo. Obrigada aos médicos, aos enfermeiros, a toda equipe envolvida e todas as famílias doadoras. Obrigada, Deus!