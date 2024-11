‘A Fazenda 16’: Adriane Galisteu dá sermão nos peões e destaca regras ‘A Fazenda 16’: Adriane Galisteu dá sermão nos peões e destaca regras Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/10/2024 - 12h11 (Atualizado em 30/10/2024 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adriane Galisteu

Na noite de terça-feira, 29, durante a formação da roça em A Fazenda 16, da Record, Adriane Galisteu chamou a atenção ao ter que interromper a votação por conta de indiretas dos peões direcionadas à produção do reality. A situação se tornou um dos assuntos mais comentados na internet, e a apresentadora aproveitou o momento para dar uma bronca nos participantes e esclarecer as regras do programa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

Leia Mais em Feed TV:

João Guilherme relembra último presente que recebeu de Leonardo há mais de uma década

Irmã de Paulo Gustavo presta homenagem ao ator que completaria 46 anos

Saiba qual a opinião da sogra de Gisele Bündchen sobre sua gravidez, segundo site