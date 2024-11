‘A Fazenda 16’: Rafa Kalimann tem nome citado em confusão entre Gizelly e Sacha ‘A Fazenda 16’: Rafa Kalimann tem nome citado em confusão entre Gizelly e Sacha Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h50 ) twitter

Rafa Kalimann

Em uma discussão ocorrida em A Fazenda 16 entre Gizelly Bicalho e Sacha Bali, a peoa revelou que soubera de uma conversa entre amigos do ator, na qual ele foi desaconselhado a participar do reality. Durante a conversa, o nome de Rafa Kalimann foi mencionado. Gizelly explicou: “Estava numa casa com 20 amigos e falaram ‘não vá’. Por quê? Porque todos conhecem a índole do amigo, né?”, disse ela na quinta-feira (6).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

