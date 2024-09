A importância de Neymar para a Seleção Brasileira segundo Dorival Júnior Dorival Júnior não quer Seleção Brasileira dependente do atleta O conteúdo Técnico da Seleção Brasileira reflete importância de Neymar... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/09/2024 - 12h21 (Atualizado em 05/09/2024 - 12h21 ) ‌



Neymar (Foto Reprodução Redes Sociais)

Nesta sexta-feira (6/9), Dorival Júnior fará sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, comandando o Brasil contra o Equador, às 22h (de Brasília), no Couto Pereira. Porém, o treinador não poderá contar com Neymar, a grande estrela da equipe. O camisa 10 da Seleção Brasileira ainda está se recuperando de uma grave lesão no joelho, sem previsão de retorno.

‌



