Acabou? Isis Valverde e Marcus Buaiz arquivam fotos e público suspeita o fim Os noivos, Isis Valverde e Marcus Buaiz, de 37 e 44 anos, respectivamente, estão com casamento marcado para o fim de 2024. No entanto...

Alto contraste

A+

A-

Acabou? Isis Valverde e Marcus Buaiz arquivam fotos e público suspeita o fim

Os noivos, Isis Valverde e Marcus Buaiz, de 37 e 44 anos, respectivamente, estão com casamento marcado para o fim de 2024. No entanto, acabaram levantando suspeitas de um possível término ao arquivarem as fotos de casal nas redes sociais. Nesta segunda-feira (17), internautas notaram que o empresário e a atriz não têm mais fotos juntos no Instagram.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Acabou? Isis Valverde e Marcus Buaiz arquivam fotos e público suspeita o fim

• Modelo exibe barriga com suposto terceiro herdeiro de Neymar Jr; veja

• Bruna Marquezine e João Guilherme curtem jantar romântico com direito a serenata



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.