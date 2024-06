Acidente chocante: Ian McKellen cai de palco durante peça em Londres O astro Ian McKellen, de 85 anos, deu um susto no público durante sua atuação na peça 'Player Kings'. Em resumo, durante a apresentação...

O astro Ian McKellen, de 85 anos, deu um susto no público durante sua atuação na peça 'Player Kings'. Em resumo, durante a apresentação, que acontecia em Londres, o ator que ficou eternizado nos papeis de Magneto do X-Men e Gandalf de 'O Senhor dos Anéis', acabou caindo do palco em meio a plateia.

